دي.إن.أو ستتلقى 110 ملايين دولار أولى دفعات مستحقاتها عن النفط العراقي

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اوسلو 11 مايو ايار (رويترز) - قالت دي.إن.أو النرويجية لانتاج النفط إنها ستحصل على 110 ملايين دولار كأول دفعة من مستحقاتها عن صادرات النفط من العراق بعد سنوات من الخلاف السياسي الأمر الذي عزز أسهم الشركة وعوض أثر اعلانها أرباحا دون المتوقع.

وقالت الشركة إنها ستحصل على المدفوعات التي طال انتظارها من 243 مليون دولار أرسلتها الحكومة المركزية في بغداد الاسبوع الماضي إلى المسؤولين الأكراد لصرفها لشركات التصدير الاجنبية العاملة في اقليم كردستان العراق مثل دي.إن.أو وجينيل انرجي وسينوبك.

وقال هيلجي ايدي الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز اليوم الاربعاء بعدما وصف الخطوة بأنها انجاز في مغامرة دي.إن.أو الممتدة منذ سبع سنوات في شمال العراق "هناك توقع بأن تستمر هذه الدفعات النقدية."

وقالت دي.إن.أو التي تعمل في العراق واليمن إن أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام تراجعت 22 بالمئة إلى 74 مليون كرونة نرويجية (12.8 مليون دولار). وجاء ذلك أقل من متوسط التوقعات البالغ 93 مليون كرونة في استطلاع اجرته رويترز لآراء محللين.

وجرى تداول سهم الشركة -الذي كان قد هبط لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 7.10 كرونة في وقت سابق من الشهر- مرتفعا 5.7 بالمئة إلى 8.04 كرونة بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش اليوم بينما ارتفع مؤشر اوسلو الرئيسي 0.9 بالمئة.

وركز تيودور سفين نيلسن المحلل لدى فرست للاوراق المالية على هدوء التوترات فيما يبدو بين الحكومة الكردية التي وقعت العقود مع دي.إن.أو والسلطات في بغداد التي كانت تحجب المدفوعات وتهدد بشروط أصعب.

وقال نيلسن الذي أبقى على توصيته بشراء السهم "أهم شيء هو أن يتم وضع آلية للسداد وأن تتدفق الأموال."