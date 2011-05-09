سعر سلة أوبك ينخفض إلى 104.40 دولار يوم الجمعة

لندن 9 مايو ايار (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الإثنين إن سعر سلة خامات المنظمة انخفض إلى 104.40 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي من 112.80 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.