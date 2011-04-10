قائمة بأحداث الشرق الاوسط المتوقعة حتى التاسع من يوليو
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الشرق الاوسط حتى التاسع من يوليو تموز 1102 :
الإثنين 11 إبريل:
الكويت - مؤتمر يوروموني في الكويت : تنمية التمويل وتمويل التنمية (حتى 21 إبريل). ومن المقرر أن يلقي كلمة كل من مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي والشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي.
السبت 32 إبريل:
السعودية - انتخابات مجالس البلدية.
الجمعة 6 مايو:
المنامة - منتدى البحرين العالمي الثاني (حتى 8 مايو).
الأحد 8 مايو:
أبوظبي - أسبوع الشرق الأوسط للتنقية والتكرير (حتى 11 مايو). يتبع