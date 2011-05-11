القوات اليمنية تطلق النار على المحتجين في ثلاث مدن

(لاضافة اطلاق النار على محتجين وسقوط قتيل في الحديدة وجرحى وتفاصيل)

من محمد الغباري ومحمد صدام

صنعاء 11 مايو ايار (رويترز) - فتحت القوات اليمنية النار على المتظاهرين في ثلاث مدن اليوم الاربعاء وقتلت أربعة أشخاص على الاقل وأصابت العشرات بجروح في تصاعد لاراقة الدماء يمكن ان يزيد الغضب العام ازاء رفض الرئيس التنحي.

وفي العاصمة صنعاء فتحت القوات النار على حشد يضم عشرات الالوف الذين كانوا يسيرون نحو مبنى مجلس الوزراء. ووفقا لطبيب في مكان الحادث قتل متظاهر واحد على الاقل واصيب العشرات بجروح.

وفي مدينة تعز الصناعية قتل قناصة اثنين من المحتجين واصيب العشرات بالاعيرة النارية والغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب على ايدي رجال يرتدون ملابس مدنية ويحملون هراوات. ورد المحتجون باشعال النار في مبنى للشرطة ومحاصرة مبان حكومية.

وفي مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الاحمر قال شوهد ان متظاهرا قتل عندما فتحت قوات الامن النار بعد ان حاولت مسيرة شق طريقها نحو مبنى حكومي.

ومن المرجح ان تذكي حوادث اراقة الدماء غضب المواطنين قبل يوم الجمعة وهو اليوم الرئيسي التقليدي للاضطرابات اثناء الانتفاضة التي بدأت منذ ثلاثة أشهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح.

وفقدت الحشود الصبر بسبب تعثر المفاوضات لانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما ويتزايد العنف في بلد يمتلك نصف سكانه أسلحة نارية.