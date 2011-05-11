مصادر: اليمن يتطلع إلى استيراد النفط الخام من السعودية

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دبي/الخبر (السعودية) 11 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤول يمني كبير ومصادر تجارية لرويترز اليوم الأربعاء إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع أرامكو السعودية لاستيراد النفط الخام في الوقت الذي تواجه فيه أزمة في الوقود مع توقف نحو نصف إنتاج النفط اليمني.

وتسبب انفجار في خط الأنابيب الرئيسي في اليمن في مارس آذار يشتبه أنه من تدبير رجال قبائل في توقف تدفق خام مأرب الخفيف وهو ما أدى إلى إغلاق مصفاة عدن التي تبلغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا ونقص الوقود في أنحاء البلاد.

وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم نشر اسمه "باستيراد النفط الخام سيستمر تشغيل مصفاة عدن" وأضاف "الأمر مجد من الناحية الاقتصادية. ويجري بحث ذلك داخل الحكومة."

وقال تجار في منطقة الخليج إن الحكومة اليمنية تخوض محادثات مع أرامكو لشراء نحو مليوني برميل من النفط الخام. وأضافوا أنه لم يتم إكمال الاتفاق بعد.

وقال تاجر آخر "الخيار الوحيد لليمن هو شراء النفط الخام لأن السعودية في هذه المرحلة ليست مستعدة لتصدير منتجات نفطية لأنها تحتاج اليها لنفسها."

وقالت مصادر ملاحية لرويترز اليوم الأربعاء إن إمدادات الخام الخفيف من مرفأ راس عيسى لا تزال متوقفة.

ويحاول اليمن التغلب على نقص الوقود بزيادة وارداته من المنتجات النفطية.