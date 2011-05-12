محلل: صعود صادرات اوبك في 4 أسابيع حتى 28 مايو

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - قال محلل بارز في صناعة النقل البحري اليوم الخميس ان صادرات اعضاء منظمة اوبك المحمولة بحرا من النفط الخام ماعدا انجولا والاكوادور ستزيد 160 ألف برميل يوميا (ب-ي) خلال فترة الاربعة اسابيع التي تنتهي في الثامن والعشرين من مايو آيار.

وقالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء اوبك ستزيد في فترة الاربعة اسابيع في المتوسط الى 22.75 مليون ب-ي من 22.59 مليون ب-ي في الأربعة اسابيع حتى الثلاثين من ابريل.

وكانت منظمة اوبك اتفقت على ابقاء سقف إنتاجها المستهدف دونما تغيير مثلما فعلت منذ اتفاقها على تخفيضات انتاجية مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الاول عام 2008 في محاولة لتحقيق استقرار الأسعار.

ويقوم كثير من اعضاء اوبك بشكل غير رسمي بزيادة الانتاج منذ عام 2009 مع انتعاش الاسعار والطلب.