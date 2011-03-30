المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يقطع موجة ارتفاع دامت ثلاث جلسات

0935 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ للبورصة المصرية عند الفتح ليقطع موجة ارتفاع دامت ثلاث جلسات بينما ارتفع المؤشران الثانوي ‭.EGX70‬‏ والأوسع نطاقا إي.جي.إكس 100.

وعلى جانب الرابحين قفز سهم طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA: اقتباس )‬‏ 8.9 بالمئة بينما زادت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ‭(OCIC.CA: اقتباس )‬‏ 3.5 بالمئة والمجموعة المالية-هيرميس 0.6 بالمئة.

0925 جمت - استهل المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ تعاملات الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 بالمئة ليصل إلى 6521.8 نقطة ليظل فوق مستوى 6500 نقطة الذي يراقبه المتعاملون.