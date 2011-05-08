مسؤول: الأعداد الأولية للمتقدمين لبرنامج حافز السعودي 3.5 مليون

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من إبراهيم المطوع

الرياض 8 مايو ايار (رويترز) - قال عبد الله الحقباني المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة العمل السعودية إن عدد المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الهادف لمنح إعانات بطالة للمواطنين العاطلين عن العمل بلغ 3.5 مليون.

وأضاف في تصريحات خاصة لرويترز على هامش مؤتمر صحفي بوزارة العمل السعودية اليوم الأحد "بلغ عدد المسجلين في البرنامج على موقع الوازرة على الإنترنت 3.5 مليون مواطن ومواطنة."

وتابع "لكن هذا الرقم غير نهائي ومبالغ فيه حيث أن البعض يقدم أكثر من مرة كما أن هناك سوء فهم من البعض الآخر لطبيعة البرنامج كما لم يجر بعد تدقيق البيانات" ولم يحدد الجدول الزمني المتوقع لتفعيل المشروع.

ووفقا لبيان صحفي وزع على الحضور في المؤتمر "قدرت أحدث الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة ... وتعطي المؤشرات الاولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز انطباعا بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل."

وأضاف البيان "وفقا لبيانات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية."

وبحسب البيان "تقدر الإحصاءات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي خمسة بالمئة وهي ضعف معدل النمو السكاني في السعودية."