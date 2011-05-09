السعودية تبقي على إمدادات النفط إلى أوروبا مستقرة في يونيو

لندن 9 مايو ايار (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تضخ السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عضو منظمة أوبك الكميات نفسها من النفط الخام للزبائن الأوروبيين وشركة نفطية عالمية كبيرة في يونيو حزيران مثل مايو آيار.