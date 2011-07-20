دار الأركان السعودية تعلن أرباحا دون التوقعات في الربع/2

(لإضافة تفاصيل واقتباس)

جدة (السعودية) 20 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية في بيان نشر على موقع السوق السعودية اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها في الربع الثاني للعام بنسبة 31.4 بالمئة.

وحققت دار الأركان -وهي أكبر شركة تطوير عقاري في السعودية- أرباحا صافية قدرها 297.8 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الثلاثة الأشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 437 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا صافية قدرها 326.6 مليون ريال في الربع الثاني.

وقالت الشركة في البيان "يعود سبب انخفاض صافي أرباح الربع الثاني...إلى انخفاض المبيعات نظرا لسعي الشركة لتعزيز هوامش الربح لمخزون الأراضي لديها."

وهبطت الأرباح التشغيلية 37.9 في المئة إلى 305.7 مليون ريال في الربع الثاني.

و80 في المئة من أصول دار الأركان البالغة حوالي 23 مليار ريال عبارة عن قطع أراضي في المملكة حيث يقول محللون أنه من الصعب تقييمها.

وتواجه السعودية نقصا في المساكن وتخطط لبناء 500 ألف منزل جديد لتلبية احتياجات قاعدة سكانها المتزايدة التي تزيد عن 27 مليون نسمة.

وقال تقرير للبنك السعودي الفرنسي في مارس آذار إن شركات التطوير العقاري تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سكنية سنويا حتى عام 2015 لتلبية الطلب في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الذي يبلغ حوالي 1.65 مليون منزل جديد.

(الدولار= 3.75 ريال سعودي)