صافي ربح الكيميائية السعودية ينخفض 49% في الربع/3.

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القاهرة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة الكيميائية السعودية انخفاضا نسبته 49 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث المنتهي في 30 من سبتمبر أيلول ليصل إلى 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) وعزت ذلك إلى تراجع المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 54 مليون ريال مقابل 105 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 49%."

وعلى أساس فصلي انخفض صافي ربح الربع الثالث 37 بالمئة من 86 مليون ريال في الربع الثاني من 2010.

ووفقا للبيان يعود سبب هبوط أرباح الربع الثالث إلى "انخفاض المبيعات خلال أجازة شهر رمضان وعيد الفطر" كما أن أرباح الربع المماثل في السنة الماضية شهدت إرتفاعا نتيجة لتحقيق أرباح غير تشغيلية بمبلغ 48.8 مليون ريال.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 انخفض صافي ربح الشركة تسعة بالمئة إلى 215 مليون ريال من 235 مليون ريال قبل عام.

تأسست الكيميائيةالسعودية عام 1972 ويبلغ رأسمالها المدفوع 632.4 مليون ريال. وتعمل الشركة في صناعة المتفجرات المستخدمة في الأغراض العسكرية والأغراض المدنية كمشاريع نسف الصخور لإنشاء قواطع الطرق وبناء الأساسات والخنادق لخطوط النفط والماء وشق الانفاق للتنقيب وإنشاء الطرق.

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