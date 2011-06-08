المؤشر السعودي يتراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع وهبوط معظم أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‭.TASI‬ لأدنى مستوى له في سبعة أسابيع مع قيام كثير من المستثمرين بخفض مراكزهم قبل عطلة نهاية العام في المدارس وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‪.MSI‬ بفعل مخاوف من نتائج مخيبة للآمال للشركات في الربع الثاني من العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي 1.1 في المئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 19 من أبريل نيسان.

وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي "تظهر معظم المؤشرات الفنية اتجاهات متباينة بعضها سلبية والبعض الآخر يعطي إشارات عكسية وهذا يعني أن السوق ضعيفة.

"تتحرك السوق في نطاق ضيق للغاية. لا يستطيع المتعاملون تبين اتجاه في السوق."

وهبطت جميع القطاعات مع تراجع مؤشري البنوك والبتروكيماويات ذوي الثقل 0.7 و 1.2 في المئة على التوالي.

وقال قسنطيني "ندخل فصل الصيف عندما يجنب المتعاملون الأموال المتاحة للعطلات.

"تشهد السوق عادة تصحيحا في نهاية العام الدراسي."