المؤشر السعودي يتراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع وهبوط معظم أسواق الخليج
من نادية سليم
دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية .TASI لأدنى مستوى له في سبعة أسابيع مع قيام كثير من المستثمرين بخفض مراكزهم قبل عطلة نهاية العام في المدارس وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية .MSI بفعل مخاوف من نتائج مخيبة للآمال للشركات في الربع الثاني من العام.
وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي 1.1 في المئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 19 من أبريل نيسان.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي "تظهر معظم المؤشرات الفنية اتجاهات متباينة بعضها سلبية والبعض الآخر يعطي إشارات عكسية وهذا يعني أن السوق ضعيفة.
"تتحرك السوق في نطاق ضيق للغاية. لا يستطيع المتعاملون تبين اتجاه في السوق."
وهبطت جميع القطاعات مع تراجع مؤشري البنوك والبتروكيماويات ذوي الثقل 0.7 و 1.2 في المئة على التوالي.
وقال قسنطيني "ندخل فصل الصيف عندما يجنب المتعاملون الأموال المتاحة للعطلات.
"تشهد السوق عادة تصحيحا في نهاية العام الدراسي."
وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية .MSI بنسبة 0.9 في المئة مع فتور الاهتمام بالشراء مسجلا أدنى إغلاق له في يونيو حزيران. وكان قد تراجع 5.2 بالمئة في الشهر الماضي. يتبع