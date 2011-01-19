ارتفاع صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي 13.5% في الربع/4.

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الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الراجحي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في السعودية اليوم الأربعاء إنه سجل 13.5 في المئة ارتفاعا في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي متوافقا بشكل عام مع توقعات المحللين.

وقال المصرف إن صافي الأرباح في الثلاثة أشهر حتى 31 من ديسمبر كانون الأول ارتفع إلى 1.66 مليار ريال من 1.47 مليار ريال في الربع الأخير من 2009 بعد سلسلة من النتائج التي تجاوزت التوقعات من البنك في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وبلغ متوسط توقعات المحللين لأرباح البنك في مسح لرويتر 1.69 مليار ريال.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن صافي الدخل من الإقراض في الربع الأخير ارتفع ثلاثة في المئة إلى 2.14 مليار ريال.

وقال البنك في بيان منفصل إنه يخطط لدفع توزيعات أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2010.

وسجلت معظم البنوك في السعودية أكبر اقتصاد عربي نتائج قوية في الربع الأخير من 2010 تجاوز العديد منها متوسط توقعات المحللين بعد تجنيب مخصصات في الربع الثالث.

ولم يذكر مصرف الراجحي أي شئ يتعلق بمخصصات لكن محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي قال في وقت سابق اليوم إن البنوك المحلية إتخذت إجراءات كافية لتغطية خسائر الديون المتعثرة.

وزاد مصرف الراجحي المخصصات إلى نحو مثليها خلال الربع الثالث من العام الماضي لتغطي 122 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة.

وقال البنك إن إجمالي التمويل ارتفع 7.14 في المئة إلى 120 مليار ريال في العام المنتهي في 31 من ديسمبر.