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توقعات المحللين لنتائج سابك في الربع/3 .

Sun Oct 10, 2010 10:27am GMT
 
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 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الثالث من العام بالمليار ريال 
سعودي:
 
                 الربع الثالث    نسبة التغير (%)
بخيت الاستثمارية          4.967          36.17
جلوبل                   5.721          56.84
صائب بي.ان.بي           4.951          35.73
كسب المالية              5.565          52.58
نومورا انترناشونال       4.663          27.83
هيرميس                   4.692          28.63
المتوسط                  5.093          39.63
 
 كانت سابك حققت 3.6 مليار ريال ربحا صافيا في الربع الثالث من 2009.
 
 أ أ - ن ج
 