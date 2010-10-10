توقعات المحللين لنتائج سابك في الربع/3 .

10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الثالث من العام بالمليار ريال سعودي:

الربع الثالث نسبة التغير (%) بخيت الاستثمارية 4.967 36.17 جلوبل 5.721 56.84 صائب بي.ان.بي 4.951 35.73 كسب المالية 5.565 52.58 نومورا انترناشونال 4.663 27.83 هيرميس 4.692 28.63 المتوسط 5.093 39.63

كانت سابك حققت 3.6 مليار ريال ربحا صافيا في الربع الثالث من 2009.

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