نمو أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي 51.5% في الربع/1 .

من مروة رشاد وإبراهيم المطوع

الرياض 23 ابريل نيسان (رويترز) - سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة بسوق الأسهم السعودية قفزة تجاوزت نسبتها 51 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2011 لتتجاوز النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية إضافة إلى بدء الإنتاج بعدد من المصانع.

ويتوقع اقتصاديون بارزون تحدثت معهم رويترز أن يحقق قطاع البتروكيماويات نموا يتراوح بين 25 و30 بالمئة على مدى العام بأكمله وأن يواصل الأداء الإيجابي في الربع الثاني في ظل استمرار الصعود القوي لأسعار النفط.

وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة بالبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 11.12 مليار ريال (2.96 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار مقابل 7.34 مليار ريال في الربع الأول من 2010 بنمو نسبته 51.5 بالمئة.

وفي أوائل ابريل نيسان توقعت الراجحي المالية في تقرير عن قطاع البتروكيماويات السعودي أن يحقق القطاع نموا نسبته 17.4 بالمئة في صافي ربح القطاع ليصل إلى سبعة مليارات ريال بدعم من صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على البتروكيماويات في ظل تحسن الاقتصاد العالمي.

ومازالت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط جراء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت برئيسي تونس ومصر واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وسوريا لكن السعودية تظل بمعزل حتى الآن عن تلك الاحتجاجات.

وفيما يلي جدول يوضح نتائج شركات البتروكيماويات المدرجة للربع الأول مقارنة بالربع المقابل من 2010 بالمليون ريال: الشركة الربع/1 -2011 الربع/1 -2010 نسبة النمو كيمانول 9.65 9.06 + 7% المتقدمة للبتروكيماويات 131.11 52.26 + 149.4% سافكو 833 698 + 19% ينساب 717.85 259.43 + 177% كيان (8.33) (3.77) + 121% سبكيم 120.9 81.2 + 48.9% التصنيع الوطنية 580 332.8 + 74.3% سابك 7960 5430 + 42% بتروكيم (10.5) (43) - 76% الاستثمار الصناعي 233.6 142 + 64.5% الصحراء للبتروكيماويات 100 116 - 13.8% بترورابغ 698.5 271.5 + 157% نماء (4.3) 2.1 ------- اللجين 11.4 (6.7) -------

- الأرقام المذكورة بين قوسين تشير إلى خسائر صافية.

ويتضح من النتائج أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سجلت الجزء الأكبر من أرباح القطاع إذ استحوذت على 7.7 مليار ريال من الأرباح الإجمالية للقطاع.

وقال محلل بقطاع البتروكيماويات طلب عدم الكشف عن هويته إن النتائج فاقت التوقعات بنسبة 30 بالمئة في الربع الأول وإن العديد من الشركات حققت نتائج فصلية تاريخية وعزا ذلك إلى "كميات البيع العالية إلى جانب تحسن هوامش الربيحة وخصوصا لشركة سابك التي تحصل على اللقيم بسعر ثابت في مصانعها الداخلية إلى جانب زيادة الطلب عالميا على المنتجات وارتفاع اسعارها."

وأضاف أن ينساب حققت نتائج مميزة نظرا لأنها عملت بكامل طاقتها الإنتاجية هذا الربع وان من المتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة.

وعن توقعاته لأداء القطاع في الربع الثاني قال "لا أتوقع أن تنمو ارباح القطاع بشكل قوي في الربع الثاني ... قد تستمر في تحقيق ارباح جيدة لكن ليس كما حدث في الربع الاول ... قد يكون هناك ارتفاع 5 بالمئة أو انخفاض 5 بالمئة."

وقال عن أداء العام بأكمله "أتوقع أن يحقق القطاع نموا بين 25 و30 بالمئة في العام 2011 مقارنة مع 2010."

وقال ياسين الجفري المحلل المالي "هذا العام هو عام البتروكماويات بسبب التوقعات باستمرار سعر النفط فوق 100 دولار."

وعزا الجفري النتائج القوية للقطاع إلى "النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على المنتجات."

وتوقع أن يحقق القطاع نتائج "ممتازة" في الربع الثاني "خاصة أن ارتفاع اسعار النفط بدأ في الارتفاع من وسط مارس ولم ينعكس على نتائج الربع الاول بشكل واضح إلا أنه سيظهر قويا في الربع الثاني" مضيفا أنه لا يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في حالة ارتفاع سعر النفط وذلك بسبب تراجع الدولار.

وختم الخام الامريكي الخفيف تسليم يونيو حزيران جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بنهاية الاسبوع الماضي مرتفعا 84 سنتا أو 0.75 بالمئة ليسجل عند التسوية 112.29 دولار للبرميل في حين أنهت اسعار برنت تسليم يونيو التعاملات مرتفعة 14 سنتا أو 0.11 بالمئة عند 123.99 دولار.

وقال حبيب الله التركستاني الاقتصادي السعودي والمحلل المالي المتخصص بقطاع البتروكيماويات إن نتائج القطاع جاءت "إيجابية جدا ومدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي وخاصة على البتروكيماويات الأساسية."

وتوقع استمرار نمو القطاع في الربع الثاني بفضل استمرار قوة أسعار النفط على خلفية أحداث المنطقة وخاصة ليبيا وذلك لحين التوصل لحل بشأن مشكلة ليبيا بحكم كونها مصدرا رئيسيا للنفط وتساهم في توفير الإمدادات النفطية للسوق العالمية.

وتفيد تقديرات شركة ايني الايطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الانتاج بنسبة 75 بالمئة.

وتصدت السعودية لسد النقص في إمدادات النفط الليبية ووفقا لتقارير سابقة يقدر أن تكون المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالي 8.4 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

م ر - أ أ