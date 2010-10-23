الأسهم السعودية ترتفعع 0.9 بالمئة بقيادة البنوك
1230 جمت - أغلقت الأسهم السعودية مرتفعة 0.91 بالمئة اليوم السبت تقودها مكاسب في قطاعي البتروكيماويات والبنوك.
وختم المؤشر العام .TASI معاملات اليوم عند 6286.97 نقطة وزاد مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.6 بالمئة إلى 5801.97 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.76 بالمئة إلى 16435.88 نقطة تقوده قفزة 5.43 بالمئة في أسهم البنك السعودي الفرنسي بعدما أصدر تقريرا بأن معظم البنوك غطت قروضها المتعثرة.
وقال هشام أبو جامع مدير الاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية "اليوم أسهم البنوك ارتفعت بعدما أصدر السعودي الفرنسي تقريرا يقول إن معظم البنوك غطت قروضها المتعثرة."
وأضاف "أعتقد أن التقدم في قطاع البنوك وسوق الأسهم عموما سيتحسنان تدريجيا حتى العيد."
وارتفعت أسهم مصرف الراجحي ذي الثقل 0.98 بالمئة في حين صعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة.
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0816 جمت - تراجع المؤشر السعودي .TASI في المعاملات المبكرة مع انخفاض أسهم البنوك في أعقاب نتائج فصلية مخيبة للآمال بسبب مخصصات مرتفعة.
وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر قطاع البنوك 0.1 بالمئة. يتبع