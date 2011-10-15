صافي ربح سبكيم السعودية يقفز في الربع/3 بدعم المبيعات

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الرياض 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربج الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لأكثر من مثليه في الربع الثالث من العام بفضل تحسن الأداء التشغيلي ونمو المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم السبت بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 208.4 مليون ريال (55.6 مليون دولار) مقابل 84.1 مليون ريال للربع المقابل من العام السابق بارتفاع 147.8 بالمئة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 95.6 بالمئة إلى 494.7 مليون ريال من 252.9 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح بصورة رئيسية إلى "الارتفاع في كمية الإنتاج وبالتالي كمية المبيعات إضافة إلى تحسن أسعار المنتجات وتحسن أداء عمل المصانع."

ووفقا للبيان ارتفع الربح التشغيلي للشركة 90.8 بالمئة إلى 920.9 مليون ريال في تسعة أشهر مقابل 482.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كان أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في يونيو حزيران إن الشركة تتوقع نموا جيدا.

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