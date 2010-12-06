سافكو السعودية تعتزم توزيع 6 ريالات للسهم عن النصف/2 من 2010 .

جدة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في بيان اليوم الاثنين إنها تعتزم توزيع أرباح نقدية بواقع ستة ريالات (1.6 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2010.

وقال البيان الذي نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن مجلس الإدارة "اقترح توزيع 6 ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني ... وبهذا يكون مجموع ما سيوزع عن عام 2010 مبلغ ثلاثة مليارات ريال بواقع 12 ريالا للسهم الواحد."

وبحلول الساعة 1044 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم سافكو 1.5 بالمئة في حين تراجع المؤشر السعودي 0.02 بالمئة إلى 6401.9 نقطة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)