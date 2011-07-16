صافي ربح سابك السعودية يرتفع 61 بالمئة في الربع الثاني

جدة (السعودية) 16 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان صدر اليوم السبت إن صافي أرباح الربع الثاني من العام ارتفع بنسبة 61 بالمئة.

وقالت أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية في بيان بموقع البورصة على الانترنت إنها حققت 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع خمسة مليارات ريال قبل عام من ذلك.