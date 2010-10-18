ارتفاع أسعار السكر يقلص أرباح صافولا السعودية في الربع/3 .

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دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا زيادة نحو اثنين في المئة في صافي أرباح الربع الثالث بانخفاض حاد عن التوقعات إذ أدى ارتفاع الاسعار العالمية للسكر إلى تقليض هامش الربح.

وقالت صافولا التي تمتلك أكبر مصانع تكرير السكر في الشرق الاوسط وتنتج زيوت طعام ايضا في بيان إن صافي أرباحها بلغ 283 مليون ريال (75.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام ارتفاعا من 277.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2009.

وفي استطلاع اجرته رويترز بلغ متوسط توقعات ستة محللين لصافي الربح 312.1 مليون ريال اي زيادة بنسبة 12.3 في المئة.

وتابعت صافولا انها ستوزع 0.25 ريال أرباحا عن كل سهم في الربع الثالث من عام 2010.

وزادت المبيعات بنسبة 10 في المئة إلى 5.6 مليار ريال خلال هذا الربع.

وذكرت صافولا في بيان "نسبة اجمالي الأرباح إلى صافي الإيرادات نقصت بما يعادل 2.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار السكر الخام عالميا والتي أثرت سلبا على هوامش الربحية."

كما عزت المجموعة التراجع إلى تكاليف افتتاح منافذ تجزئة جديدة من سلسلة متاجر العزيزية-بنده.