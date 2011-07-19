نمو أرباح موبايلي السعودية 29 بالمئة في الربع الثاني

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دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع بنسبة 29 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين نتيجة ارتفاع ايرادات قطاع الاعمال والبيانات ونمو مبيعات الهواتف الذكية.

وقالت الشركة الشقيقة لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) في بيان إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.16 مليار ريال (309 ملايين دولار) مقابل 901 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ان تبلغ الأرباح الفصلية 1.1 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن نمو الايرادات يرجع لزيادة الدقائق المستخدمة ونقل البيانات وزيادة مبيعات الهواتف الذكية.

وتابع البيان "صافي التدفقات النقدية بعد خصم الانفاق الراسمالي في ارتفاع مستمر وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا على زيادة قدرة الشركة على توزيع الارباح."

ويجتمع مجلس إدارة موبايلي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ليتخذ قرارا بشأن التوزيعات النقدية للنصف الأول من العام.

وبلغ صافي ربح النصف الأول 2.16 مليار ريال مقابل 1.62 مليار قبل عام. وزادت أرباح قطاع البيانات بنسبة 46 بالمئة وقطاع الاعمال بنسبة 47 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.