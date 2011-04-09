صافي ربح بنك الرياض يرتفع 8.3 بالمئة في الربع الأول

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الرياض 9 ابريل نيسان (رويترز) - قال بنك الرياض اليوم السبت إن صافي ربح الربع الأول من العام قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة بفضل تحسن دخل الخدمات المصرفية وعمليات أخرى.

وقال البنك في بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت إنه حقق 741 مليون ريال (197.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 684 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وقال إن إجمالي أرباح التشغيل زاد 3.9 بالمئة إلى 1.53 مليار ريال من 1.47 مليار في الربع الأول من العام الماضي.

ونمت الموجودات على مدى الأشهر الثلاثة إلى 180.72 مليار ريال من 174.29 مليار في حين زادت الاستثمارات إلى 38.7 مليار ريال من 32.23 مليار ريال.

وقال البنك إن القروض والسلفيات زادت 2.9 بالمئة إلى 109.36 مليار ريال.

وأغلق سهم البنك مرتفعا 0.4 بالمئة في وقت سابق اليوم في حين زاد المؤشر العام للبورصة السعودية 0.5 بالمئة.

(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)