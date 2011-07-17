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ملخص-الرئيس التنفيذي لسابك: 13 أو 14 مشروعا خلال 2012-2015

Sun Jul 17, 2011 7:35am GMT
 
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17 يوليو تموز (رويترز) - الرئيس التنفيذي للشركةالسعودية للصناعات الأساسية "سابك" :

- يقول الأوضاع بدأت تستقر وتعود لطبيعتها في اليابان.

- يقول مبيعات سابك 49 مليار ريال في الربع/2 مقابل 38.8 مليار قبل عام.

- يقول 13 أو 14 مشروعا لسابك خلال 2012-2015.

- يقول ليس لنا في مصر إلا مكتب مبيعات والسوق المصرية جيدة.

- يقول سابك ستكون مستعدة للاستثمار في مصر عندما تتوافر فرصة جيدة.

- يقول نطاق النفط الحالي مناسب لسوق البتروكيماويات.

- يقول سابك مولت كل استثمارتها الكبيرة والباقي مصانع صغيرة في 2013 و 2014 ولا بواعث قلق بشأن التمويل.

أ ب - ه ل
 