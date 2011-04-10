مصرف الإنماء يحقق 70 مليون ريال أرباحا في الربع/1.

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الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل مصرف الإنماء السعودي أرباحا قدرها 70 مليون ريال (18.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام بعدما تكبد خسائر صافية في الربع المقابل من 2010 كما سجل نموا على أساس فصلي وذلك بدعم من نمو العمليات والدخل من الأنشطة الرئيسية.

وفي بيان نشره الموقع الالكتروني البورصة السعودية اليوم الأحد قال البنك الذي بدأ عملياته التشغيلية في الربع الثالث من 2009 "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 70 مليون ريال مقابل صافي خسارة 75 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي ربح للربع السابق 67 مليون ريال وذلك بارتفاع قدرة 4.5%."

وأضاف البيان "يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل خلال الربع الاول من عام 2011 مقارنة مع الربع الاول من عام 2010 بشكل رئيس الى نمو عمليات المصرف والدخل من الانشطة الرئيسية."

وقفز صافي الربح من الانشطة الرئيسية في الربع الأول 256 بالمئة إلى 239 مليون ريال من 67 مليون ريال قبل عام.

ووفقا للبيان ارتفعت موجودات البنك 58 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس اذار إلى 29.75 مليار ريال من 18.8 مليار قبل عام.

كما ارتفعت الاستثمارات خلال الفترة ذاتها 87 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال في حين قفزت ودائع العملاء 280 بالمئة إلى 11.3 مليار ريال من 2.9 مليار قبل عام.

وقفزت قيمة محفظة التمويل لدى البنك 467 بالمئة إلى 20.4 مليار ريال من 3.5 مليار ريال في الربع الأول من 2010.

وتأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبد الله في عام 2006 . وتمتلك ثلاثة صناديق تملكها الحكومة السعودية حصصا متساوية تبلغ 30 بالمئة في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد بينما يمتلك المساهمون الحصة المتبقية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)