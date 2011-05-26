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محللون: المؤشر السعودي سيتخذ اتجاها صعوديا ويحاول اختراق 6800 نقطة

Thu May 26, 2011 7:53am GMT
 
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من مروة رشاد

الرياض 26 مايو ايار (رويترز) - يقول محللون بارزون إنه مازال من المتوقع أن يتخذ المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ اتجاها صعوديا قويا على الرغم من التقلبات ضيقة النطاق التي يمر بها وذلك بدعم من قوة العوامل الأساسية للسوق والوضع الاقتصادي.

ويرى المحللون أن المؤشر يستهدف اختراق مستوى المقاومة الأول الواقع عند 6800 نقطة ليتجه بعد ذلك صوب مستوى 7000 نقطة.

وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.2 بالمئة عند 6723.6 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 37.4 نقطة أو 0.6 بالمئة هذا الأسبوع وارتفع نحو 103 نقاط أو 1.6 بالمئة منذ بداية العام.

وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لرويترز "على الرغم من انخفاض قطاع البتروكيماويات هذا الأسبوع إلا أن المؤشر ظل فوق مستوى 6700 نقطة وكان واضحا وجود دعم من قطاعات أخرى غير تلك التي تأثرت بالأسواق العالمية.

وأضاف "يحاول المؤشر تجاوز مستوى المقاومة 6800... في حال ثبات المتغيرات الخاصة بالأسواق العالمية من المتوقع أن يصعد السوق."

من جانبة قال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي إن الاتجاه العام للسوق هو مسار صعودي وإن كل المؤشرات تدل على ذلك مضيفا أن التقلبات التي يمر بها المؤشر هي تقلبات وقتية.

وقال قسنطيني "الرؤية العامة مازالت تصاعدية لأن كل قاع (يسجلة المؤشر) يكون أعلى من القاع الذي سبقه وكل قمة (يسجلها) تكون أعلى من تلك التي سبقتها.

وأضاف "كما أن قيم التداول في تزايد مستمر منذ اغسطس الماضي وحتى الآن... هذه هي صفات المسار التصاعدي نحو 7000 نقطة."   يتبع
 