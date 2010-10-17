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نمو أرباح سابك السعودية في الربع الثالث متجاوزة التوقعات

Sun Oct 17, 2010 2:16pm GMT
 
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(لإضافة تفاصيل وتعليقات من مؤتمر صحفي)

من ريم شمس الدين

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية زيادة 46 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام لتفوق التوقعات مدعومة بارتفاع مبيعات البلاستيك والبتروكيماويات.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 3.65 مليار ريال قبل عام من ذلك.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم 5.09 مليار ريال في المتوسط لصافي ربح الربع الثالث.

وقالت الشركة "يعود سبب الارتفاع في أرباح الربع الثالث ... إلى الزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إضافة إ
 