رئيس سابك: أداؤنا في 2102 سيكون معقولا والأسعار في تحسن

من مروة رشاد

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إن عام 2012 سيكون صورة عكسية لعام 2011 وإن الأوضاع ستشهد مزيدا من التحسن في 2013 وبعده.

وأعلنت سابك اليوم انخفاض صافي الأرباح عشرة بالمئة في الربع الأخير من 2011 إلى 5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار) مقابل 5.81 مليار قبل عام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين البالغ 7.1 مليار ريال.

وعزت سابك انخفاض الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار المبيعات.

وقال محمد الماضي خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالرياض "بالرغم من انخفاض أرباح الربع الأخير فقد سجلت سابك نتائج قياسية في 2011. كانت أفضل سنة في تاريخ سابك من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح."

وبالنسبة لعام 2011 بأكمله ارتفعت الأرباح الصافية 36 بالمئة إلى 29.21 مليار ريال مقابل 21.5 مليار في 2010.

وقال الماضي إن الوضع الاقتصادي في الربع الأخير تأثر بأزمة الديون الأوروبية وعدم نمو الاقتصاد الصيني بالمعدلات المعتادة إلا أن الأسعار "بدأت تتحسن".

وأضاف "أعتقد أن 2012 سيكون عاما معقولا وسيكون صورة عكسية لعام 2011... وبعد 2012 ستكون الأوضاع أفضل وأفضل."