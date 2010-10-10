Sun 25 Dec 2016 | 9:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

توقعات نتائج مصرف الراجحي في الربع/3.

Sun Oct 10, 2010 12:12pm GMT
 
[-] نص [+] 

 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج مصرف الراجحي في 
الربع الثالث بالمليار ريال سعودي:
                         الربع الثالث 2010     نسبة التغير(%)
اتش.اس.بي.سي                     1.695              -5.57
مجموعة بخيت الاستثمارية             1.763              -1.78 
بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)      1.859               3.60 
صائب بي.إن.بي باريبا             1.803               0.45
مجموعة كسب المالية                 1.819               1.35 
المجموعة المالية - هيرميس            1.858               3.51
المتوسط                           1.799               0.26 
 وسجل مصرف الراجحي أرباحا صافية قدرها 1.795 مليار ريال في الربع الثالث من 2009.
 
 م ر - ن ج
 