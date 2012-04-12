محللون: المؤشر السعودي سيتحرك في نطاق عرضي لبضعة أسابيع

من مروة رشاد

الرياض 12 ابريل نيسان (رويترز) - يتوقع محللون بارزون أن يتحرك مؤشر سوق الأسهم السعودية في نطاق عرضي خلال الأسابيع المقبلة في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول من العام وتأخر تنفيذ عمليات جني الأرباح للاستفادة من ارتفاعات السوق في الفترة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كانت النتائج الفصلية لقطاع البتروكيماويات بقيادة سابك ستكون قادرة على دعم السوق ودفعه لموجة صعود أخرى أم لا خاصة في ظل توقعات بألا يحقق القطاع أرباحا إيجابية للغاية.

ويرى المحللون أن مستوى المقاومة للمؤشر سيكون عند 7900 نقطة فيما يقع مستوى الدعم عند 7350 نقطة وأن التذبذب سيكون حادا بين النقطتين.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 7573.3 نقطة لينهي الاتجاه النزولي الذي استمر ست جلسات.

وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس إلى 18 بالمئة.

وحول تعاملات الأربعاء قال عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين "مستوى البيع في قطاع البتروكيماويات كان واضحا جدا. لا اتوقع أن تكون أرباح القطاع إيجابية للغاية في الربع الاول...لكن إيجابية الأرباح ستكون على المدى الطويل."

من جانبه قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إن من المتوقع أن تحقق سابك أرباحا في حدود سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) ربما تزيد أو تقل 500 مليون ريال.