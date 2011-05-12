محللون: المؤشر السعودي مؤهل لاختراق مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل

من مروة رشاد

الرياض 12 مايو ايار (رويترز) - يرى محللون أن المؤشر السعودي مؤهل للصعود خلال الأسبوع المقبل واختراق أعلى مستوى سجل هذا العام بدعم من أداء الأسواق العالمية وإن قوة السوق ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي صوب 7000 نقطة.

وقد تراجع المؤشر في أولى جلسات هذا الأسبوع لكنه سرعان ما عكس الاتجاه النزولي وارتفع في الجلسات الأربعة التالية لينهي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.14 بالمئة عند مستوى 6722.4 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر قد صعد 39.8 نقطة أو 0.6 بالمئة هذا الأسبوع نقطة وارتفع 101.6 نقطة أو 1.5 بالمئة منذ بداية العام.

وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة "خلال الأسبوع القادم السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام (الواقع) عند 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال العام سجله في اواخر يناير."

ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن من المتوقع أن تشهد السوق حركة تصحيح طفيفة لكن المؤشر يسير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 نقطة.

وقال قسنطيني "أي تراجع أو عمليات جني أرباح سيكون أمرا وقتيا ولا يثير القلق ولن يؤثر على اتجاه المؤشر. السوق في وضع صحي جدا وقوي ولا يزال المسار تصاعدي."

من جانبه أوضح فدعق أن الأداء الإيجابي المتوقع للسوق خلال الأسبوع المقبل يأتي في ظل عدد من الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق في منتصف وأواخر هذا الأسبوع من أداء الأسواق العالمية ولا سيما السوق الأمريكية.