مسح: مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يرتفع إلى مستوى قياسي في يناير

جدة 5 فبراير شباط (رويترز) - أظهر استطلاع اليوم السبت ارتفاع نشاط الشركات في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى مستوى قياسي في يناير كانون الثاني وكذلك ارتفاع معدل تضخم أسعار المدخلات لأعلى مستوياته.

وارتفع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات - والذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في السعودية العضو بمنظمة أوبك - إلى 63.8 نقطة من 61.3 نقطة في ديسمبر كانون الأول مسجلا أعلى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في اغسطس آب 2009.

ولا يزال المؤشر الذي يجري تعديله موسميا مرتفعا بشكل كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما سجل القطاع الخاص في يناير أرقاما قياسية لكل من مستويات إنتاج القطاع غير النفطي والطلبيات الجديدة واللذين بلغا 73.2 و72.9 نقطة على الترتيب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 400 شركة بالقطاع الخاص تباطؤ توفير فرص عمل في السعودية على نحو طفيف في يناير إذ سجل مستوى أضعف من المتوسط.

ومررت شركات القطاع الخاص في القطاع غير النفطي بالسعودية أكبر اقتصاد عربي جزءا من عبء ارتفاع التكاليف إلى العملاء في يناير إذ رفعت رسومها بأعلى وتيرة في سبعة أشهر كما ارتفع معدل تضخم اسعار المدخلات بشكل كبير.

وقال التقرير إن زيادة الطلب على المدخلات إلى جانب نقص المعروض من بعض السلع الأولية ألقى بظلاله على تكلفة الشراء في يناير ليرفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في السعودية ذات المناخ الصحراوي لأعلى مستوى في 18 شهرا في اغسطس الماضي عندما بلغ 6.1 بالمئة لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 5.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي الشهر الماضي إنه قلق من ارتفاع التضخم في ظل ارتفاع اسعار العذاء العالمية.