مقابلة-رئيس جرير السعودية: سنفتح 3 فروع جديدة ونواصل النمو القوي

من مروة رشاد

الرياض 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السعودية اليوم الأربعاء إن جرير تعتزم افتتاح ثلاثة معارض جديدة في 2012 وأعرب عن تفاؤله باستمرار تحقيق نمو قوي مستقبلا بعد أن تجاوزت أرباح الشركة في الربع الثالث توقعات المحللين.

وقال محمد العقيل في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف إن جرير تعتزم افتتاح ثلاثة معارض خلال 2012 منها معرضان في الكويت وآخر في السعودية كما أنها بدأت التسويق لمنتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كموقعي تويتر وفيسبوك.

وكشف العقيل النقاب عن أن شركته -التي تبيع الأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية- تسعى لتوفير طرق لتمويل العملاء في خطوة من شأنها أن تعزز المبيعات.

وقال دون الخوض في تفاصيل "نعمل على توفير طرق لتمويل العملاء من خلال طرف ثالث يتحمل المخاطرة...سنشرع في تنفيذ ذلك العام المقبل."

وسجلت شركة جرير أحد أبرز شركات التجزئة في المملكة نموا بنحو 48 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام متجاوزة توقعات المحللين بدعم من مبيعات الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وقال العقيل مقابلة عبر الهاتف "حققنا نتائج عظيمة وإنفاق المستهلكين قوي. الهواتف الذكية بدأت تأخذ دورا أكبر في عملنا...كل ذلك بفضل التطور التكنولوجي. حققنا نموا قويا في كل القطاعات."

وتابع "انا متفائل بأننا سنواصل تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة."