ملخص-هبوط أرباح بترورابغ السعودية 83% في الربع/1
17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات السعودية (بترورابغ) تقول :
- صافي الربح 115.8 مليون ريال في الربع/1 مقابل 698.5 مليون قبل عام بانخفاض 83.4%.
- الربح التشغيلي 151.4 مليون ريال في الربع/1 مقابل 709.6 مليون قبل عام بانخفاض 78.7%.
- انخفاض أرباح الربع/1 بسبب تراجع هامش ربح المنتجات المكررة وتراجع أسعار البتروكيماويات.
(تغطية صحفيةإيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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