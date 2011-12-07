المراعي السعودية توزع 2.25 ريال للسهم عن 2011 وتوصي بزيادة رأسمالها 74%

الرياض 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أقر توزيع 2.25 ريال للسهم (0.6 دولار) عن 2011 كما أوصى بزيادة رأس المال 74 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "أوصى المجلس بتوزيع 517.5 مليون ريال أرباح نقدية للعام 2011م بواقع 2.25 ريال لكل سهم مصدر."

كما أوضى المجلس "بزيادة رأس مال الشركة من 2.3 مليار ريال إلى أربعة مليارات ريال وذلك بإصدار سهم واحد -منحة- لكل 1.739 سهم مصدر تمول من احتياطات الشركة."

ولم تذكر الشركة الهدف وراء زيادة رأس المال والموعد المتوقع لتنفيذ الزيادة وقالت إن استحقاق التوزيعات وأسهم المنحة سيكون موعد انعقاد الجمعية العمومية والذي سيحدد لاحقا.

وسجلت المراعي نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثالث من العام مع تأثرها بارتفاع اسعار المواد الخام وفي ظل استثمار مبالغ كبيرة في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المستقبلي. وبلغ صافي الربح للربع الثالث 429.7 مليون ريال مقابل 424.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.2%.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج الأخرى ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تمتلك حصة قدرها 29.9 بالمئة.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وافق مساهمو المراعي على زيادة رأسمال الشركة 100 بالمئة إلى 2.30 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم مجانية " ليتناسب (رأس المال) مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)