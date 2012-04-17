مقابلة- رئيس سابك: نتوقع نتائج جيدة خلال باقي 2012 والصين ستظل سوقا مهمة

من مروة رشاد

الرياض 17 ابريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية إنه يتوقع نتائج "جيدة" خلال ما تبقى من العام إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية لاسيما في أوروبا.

وأكد محمد الماضي خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء في مقر الشركة بالرياض أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني فإنه لا يزال جيدا وأن الصين ستظل لفترة طويلة أهم سوق في العالم من حيث الطلب على البتروكيماويات.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سابك عن تراجع نسبته خمسة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام ليصل إلى 7.27 مليار ريال (1.94 مليار دولار) من 7.69 مليار قبل عام بفعل ارتفاع أسعار اللقيم وتراجع اسعار المنتجات. لكن النتائج فاقت توقعات المحللين.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق المجموعة التي تنتج الكيماويات والأسمدة والمعادن واللدائن أرباحا قدرها 6.74 مليار ريال.

وارتفع سهم سابك 3.6 بالمئة بحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش ليدفع المؤشر الرئيسي للصعود 2.2 بالمئة إلى 7436 نقطة وذلك بعدما أغلق المؤشر عند أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وتعليقا على النتائج قال الماضي "نحن مرتاحين جدا للنتائج. هناك زيادة في الإنتاج وزيادة في المبيعات. الأسعار لا تزال معقولة. هذا ربع ممتاز في ظل الظروف الحالية من التقلبات المالية وزيادة أسعار اللقيم وزيادة أسعار البترول وخصوصا المواد السائلة."

وأضاف "إن لم تحدث تقلبات اقتصادية...خصوصا بأوروبا سنحقق نتائج جيدة في الأرباع المقبلة."