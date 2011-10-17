سابك السعودية تحقق أرباحا قياسية في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نمو أرباحها الصافية 41 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما تجاوز توقعات المحللين على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات واستمرار الطلب العالمي القوي.

وحققت سابك أرباحا صافية قياسية قدرها 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأبلغ محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين أن قيمة مبيعات الشركة بلغت 49 مليار ريال في الربع مقارنة مع 38 مليارا قبل عام.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تعلن الشركة أرباحا قدرها 7.9 مليار ريال في الربع الثالث.