مساهمو السعودي الفرنسي يقرون زيادة رأس المال 25% عبر أسهم مجانية

الرياض 8 ابريل نيسان (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة إن مساهميه أقروا زيادة رأس المال 25 بالمئة ليصل إلى 9.04 مليار ريال (2.4 مليار دولار) عبر توزيع أسهم مجانية لتعزيز موارد البنك.

وقال بيان نشر اليوم الأحد على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن الجمعية العامة غير العادية أقرت "الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 7.23 مليار ريال إلى 9.04 مليار ريال...وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم قائمة."

وستحق أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية الموافق أمس السبت. وستمول الزيادة البالغة قيمتها 1.8 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة.

كان البنك قال في مارس اذار إن الزيادة سوف تستخدم في تعزيز موارده بما يساهم في دعم متطلبات التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

والسعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية ومملوك جزئيا لبنك كريدي أجريكول.

من ناحية أخرى قالت هيئة السوق المالية في بيان اليوم إنه جرى تعديل سعر إغلاق السهم ليوم السبت إلى 39.70 ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)