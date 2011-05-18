هبوط الارباح السنوية لسدافكو السعوديةوتوزيع 3 ريالات للسهم

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القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" اليوم الاربعاء إن أرباحها السنوية انخفضت 36 بالمئة وإنها قررت توزيع ثلاثة ريالات للسهم.

وبلغ صافي ربح الشركة 130 مليون ريال(34.7 مليون دولار) في السنة المالية 2010-2011 المنتهية في 31 مارس اذار 2011 مقابل صافي ربح 203 ملايين ريال في السنة المالية 2009-2010.

وعزت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع سوق الأسهم السعودية تراجع الارباح إلى تحقيق "الأرباح غير الاعتيادية المحققة العام الماضي (109 ملايين ريال) والناتجة عن بيع الاستثمارات."

وأضافت "أرباح العام الحالي قد بلغت 130 مليون ريال مقارنة بمبلغ 94 مليون ريال العام الماضي (بعد خصم أرباح الاستثمار) بنسبة ارتفاع قدرها 38 بالمئة مما يعكس الآداء المتميز للشركة بصورة مستمرة."

وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 43.50 ريال بارتفاع 0.69 بالمئة.

ووافق مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء على رفع توصية للجمعية العمومية العادية لتوزيع أرباح عن السنة المالية 2010-2011 المنتهية في 31 مارس اذار 2011 على المساهمين بمبلغ 97.50 مليون ريال والتي تمثل 30 بالمئة من رأسمال الشركة بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.

وبلغ صافي مبيعات الشركة في عام حتى 31 مارس اذار 1.13 مليار ريال بزيادة قدرها 11 بالمئة عن العام المقابل.