ارتفاع أسعار السكر تقلص أرباح صافولا السعودية في الربع/3 .

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا زيادة نحو اثنين في المئة في صافي أرباح الربع الثالث بانخفاض حاد عن التوقعات إذ أدى ارتفاع الاسعار العالمية للسكر لتقليض هامش الربح.

وذكرت صافولا التي تمتلك أكبر مصانع تكرير السكر في الشرق الاوسط وتنتج زيوت طعام ايضا في بيان أن صافي أرباحها بلغ 283 مليون ريال (75.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام ارتفاعا من 277.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2009.

وفي استطلاع اجرته رويترز بلغ متوسط توقعات ستة محللين لصافي الربح 312.1 مليون ريال.

وتابعت صافولا انها ستوزع 0.25 ريال أرباحا عن كل سهم في الربع الثالث من عام 2010.

وزادت المبيعات بنسبة 10 في المئة إلى 5.6 مليار ريال خلال هذا الربع.

وذكرت صافولا في بيان "نسبة اجمالي الأرباح إلى صافي الإيرادات نقصت بما يعادل 2.4 % بسبب ارتفاع أسعار السكر الخام عالميا والتي أثرت سلبا على هوامش الربحية."

كما عزت المجموعة التراجع إلى تكاليف افتتاح منافذ تجزئة جديدة من سلسلة متاجر العزيزية-بنده.

وتوقعت الشركة أن تحقق ربحا صافيا قبل حساب المكاسب الرأسمالية في الربع الاخير من العام قدره 230 مليون ريال وفي هذه الحالة يقل بنسبة 14.5 في المئة عن مستواه في نفس الفترة من عام 2009.

وابقت الشركة على توقعها السابق لصافي الربح لعام 2010 كاملا عند 920 مليون ريال باستثناء الارباح الراسمالية ويقل الرقم بنسبة 3.4 في المئة عن صافي الربح في 2009.

وصافولا أكبر مساهم في شركة مراعي أكبر شركة لصناعة الالبان في الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية.