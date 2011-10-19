خسائر بترورابغ السعودية تزيد 18% في الربع/3

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية اليوم الأربعاء إن خسائرها الصافية زادت في الربع الثالث بنسبة 18 بالمئة إذ أن أعمال الصيانة في المصفاة خفضت المبيعات.

وسجلت بترورابغ وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية خسارة صافية قدرها 280.6 مليون ريال (74.81 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول. وكانت قد سجلت خسارة قدرها 237.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت بترورابغ في بيان "يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإنتاج نتيجة لتمديد فترة الصيانة الدورية مما أدى لتأخر وصول المجمع لكامل طاقته الإنتاجية حتى تاريخ 15 أغسطس 2011 م كما أعلن مسبقا."

وبدأت بترورابغ العمليات في مجمعها الذي تبلغ قيمته 10.1 مليار دولار في 2009 . وتمتلك كل من أرامكو وسوميتومو حصة 37.5 بالمئة في المشروع المشترك بينما يمتلك مساهمون في السوق الحصة المتبقية.

وتبلغ طاقة المصفاة التي تخدم في الأساس الأسواق السعودية والأوروبية وشمال افريقيا 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا تشكل نحو 19 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير السعودية.