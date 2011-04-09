صافي ربح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية يقفز 149.4% في الربع/1 .

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الرياض 9 ابريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية نحو 150 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 131.11 مليون ريال (نحو 35 مليون دولار) بدعم من تحسن الأسعار ونمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم السبت على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 131.11 مليون ريال مقابل 52.56 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 149.42%."

وعلى أساس فصلي ارتفع صافي الربح 46.7 بالمئة من 89.36 مليون ريال في الربع الأخير من 2010 .

ووفقا للبيان "يعود سبب إرتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأول والربع الرابع من عام 2010 بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار المنتج في الأسواق وزيادة كمية المبيعات."

ووفقا لموقعها على الإنترنت بدأت المتقدمة للبتروكيماويات الإنتاج التجاري في الربع الأول من 2008 ويبلغ إنتاج مصنع الشركة ما يقارب 450 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبلين التي تتمتع بطلب عالمي كبير كما تدخل في معظم المعالجات البلاستيك الحرارية.

ولم تذكر الشركة في البيان قيمة المبيعات لكنها أشارت إلى زيادة كبيرة نسبتها 122.6 بالمئة في الأرباح التشغيلية إذ بلغت 135.8 مليون ريال مقابل 61.01 مليون قبل عام.

وتأسست المتقدمة للبتروكيماويات عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال سعودي. وتتطلع الشركة إلى إنشاء مجمع متكامل للبروبلين والبولي بروبلين في مدينة الجبيل الصناعية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)