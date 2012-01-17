ملخص- رئيس سابك: نتائجنا في 2012 ستكون معقولة والأسعار تتحسن

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية في مؤتمر صحفي:

- رغم التباطؤ في الربع/4 انتهي 2011 على مستوى قياسي للشركة وهو الأفضل في تاريخها من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح.

- معاملنا في الصين والهند تحت الإنشاء وستبدأ العمل قريبا.

- تأثرنا بالوضع الاقتصادي في الربع/4 لكن بدأنا نرى تحسنا في الأسعار ونأمل أن يستمر.

- أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين هما سبب التداعيات الاقتصادية في الربع/4.

- عام 2012 سيكون معقولا وسيكون الوضع أفضل في العام القادم.

- مبيعات 2011 بأكمله 190 مليار ريال مقابل 151 مليارا في 2010.

- مبيعات الربع/4 بلغت 47 مليار ريال مقابل 40.8 مليار قبل عام.