ملخص- رئيس سابك: نتائجنا في 2012 ستكون معقولة والأسعار تتحسن
الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية في مؤتمر صحفي:
- رغم التباطؤ في الربع/4 انتهي 2011 على مستوى قياسي للشركة وهو الأفضل في تاريخها من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح.
- معاملنا في الصين والهند تحت الإنشاء وستبدأ العمل قريبا.
- تأثرنا بالوضع الاقتصادي في الربع/4 لكن بدأنا نرى تحسنا في الأسعار ونأمل أن يستمر.
- أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين هما سبب التداعيات الاقتصادية في الربع/4.
- عام 2012 سيكون معقولا وسيكون الوضع أفضل في العام القادم.
- مبيعات 2011 بأكمله 190 مليار ريال مقابل 151 مليارا في 2010.
- مبيعات الربع/4 بلغت 47 مليار ريال مقابل 40.8 مليار قبل عام.
- لا نية لإصدار سندات في العام الجاري. يتبع