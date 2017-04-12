نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي 2.4% في الربع‭/‬1

الرياض 12 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 2.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) مقابل 1.078 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 949.16 مليون ريال في الربع الأول.

عزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2 بالمئة... (بدعم من) ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة."

وبحسب البيان بلغ إجمالي دخل العمليات 1.697 مليار ريال في الربع الأول مقابل 1.645 مليار قبل عام.

هذا هو النمو الحادي عشر في الأرباح الفصلية للبنك، المملوك جزئيا لبنك كريدي أجريكول، على مدى الاثني عشر ربعا الأخيرة.