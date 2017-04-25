صافي ربح ينساب السعودية يقفز 44.2% في الربع/1

الرياض 25 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية قفزة نسبتها 44.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بفضل ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 608.2 مليون ريال (162.2 مليون دولار) مقابل 421.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 635.82 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وزيادة الكميات المباعة."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.