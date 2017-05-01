صافي ربح سابك السعودية يقفز 80.1% في الربع/1

الرياض أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر مجموعات البتروكيماويات في العالم عن قفزة 80.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2017.

وهذا هو الفصلي الثاني على التوالي الذي تنمو فيه أرباح سابك على أساس سنوي بعد عشرة فصول من التراجع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 5.24 مليار ريال (1.4 مليار دولار) مقابل 2.91 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 5.35 مليار ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات".

بلغت مبيعات سابك في الربع الأول 36.95 مليار ريال بزيادة عشرة بالمئة عن 33.47 مليار قبل عام.

ترتبط نتائج الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها، مثل البلاستيك والأسمدة والمعادن، تستخدم بكثافة في البناء والزراعة والصناعة والسلع الاستهلاكية.

كان يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك توقع في يناير كانون الثاني أن يكون 2017 عاما إيجابيا مقارنة مع 2016.