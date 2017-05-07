نمو صافي ربح المملكة القابضة السعودية 12.7% في الربع/1

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال نمو صافي أرباحها 12.7 بالمئة في الربع الأول من 2017.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 129.1 مليون ريال (34.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 114.5 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع أرباح ومكاسب الاستثمارات".

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل. وتعلن الشركات السعودية بيانات مقتضبة عن نتائج أعمالها في أوائل فترة إعلان البيانات المالية ثم تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)