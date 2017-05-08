صافي ربح جرير السعودية يقفز 26.5% متجاوزا التوقعات

الرياض 8 مايو أيار (رويترز) - حققت شركة جرير للتسويق إحدى أكبر شركات التجزئة في السعودية قفزة نسبتها 26.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بفضل ارتفاع المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 221.4 مليون ريال (59.04 مليون دولار) مقارنة مع 175 مليونا قبل عام.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل جرير في المتوسط أرباحا بقيمة 179.65 مليون ريال في الربع الأول.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات قسم الالكترونيات بقطاع التجزئة بسبب زيادة مبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئيا لزيادة الحصة السوقية وارتفاع مبيعات قطاع الجملة بسبب مبيعات موسم الفصل الدراسي الثاني".

تعمل جرير في بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية والكتب. وتأثرت أرباح الشركة خلال 2016 بانخفاض إنفاق المستهلكين بفعل هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية.

وبحسب البيان ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 20.3 بالمئة إلى 1.71 مليار ريال من 1.42 مليار قبل عام.

وفي أكتوبر تشرين الأول قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة خلال مقابلة مع رويترز إن التراجع الحاد الذي شهده قطاع التجزئة قد يتلاشى بنهاية 2016 مع استقرار إنفاق المستهلكين بعد انكماشه نتيجة هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية.

وأكد العقيل آنذاك على أن الشركة قد تحقق نموا في صافي الربح والمبيعات بمعدلات في نهاية خانة الآحاد أو أوائل خانة العشرات خلال 2017 مع مضيها قدما في خططها التوسعية لافتتاح فروع جديدة.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم عن الربع الأول تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 16 مايو أيار وتوزع في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.