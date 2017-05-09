صافي ربح سبكيم السعودية يقفز 86.4% في الربع/1

الرياض 9 مايو أيار (رويترز) - سجلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قفزة نسبتها 86.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بدعم من زيادة المبيعات وارتفاع متوسط أسعار المنتجات لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 91.7 مليون ريال (24.45 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 49.2 مليون قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 104.92 مليون ريال في الربع الأول.

وبحسب البيان بلغ إجمالي المبيعات 1.2 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 920 مليون ريال قبل عام.