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تراجع صافي ربح بنك الجزيرة السعودي 4.4% في الربع/4

Sun Jan 15, 2017 7:43am GMT
 
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الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الجزيرة السعودي اليوم الأحد تراجع أرباحه الفصلية 4.4 بالمئة إلى 152 مليون ريال (40.53 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 159 مليونا قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة إن أرباحه السنوية الصافية بلغت 872 مليون ريال في 2016 مقابل 1.287 مليار ريال في 2015 بانخفاض نسبته 32.25 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 