الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي تهبط 61% في الربع/4
الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك السعودي الفرنسي اليوم الخميس هبوط أرباحه الصافية 60.6 بالمئة إلى 374 مليون ريال في الربع الرابع من 2016 مقابل 950 مليون ريال قبل عام.
وأوضح البنك في بيان للبورصة السعودية أن سبب الهبوط هو انخفاض صافي الدخل "نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 101.8 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الإيجار والمباني والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى".
بلغت أرباح البنك السنوية 3.510 مليار ريال ربحا صافيا في 2016 مقابل 4.036 مليار ريال في 2015. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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